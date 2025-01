Se sube al autocar con un saxofón y lo que le dice la conductora provoca la indignación generalizada

La usuaria de TikTok @luciaasszz_ ha provocado la indignación generalizada tras contar lo que le ha pasado cuando iba a subirse a un autocar con su saxofón.

"Ya no sé si estoy equivocada o la autobusera lo hizo mal. Para ir a clases de saxofón yo tengo que ir en autobús. Entonces, yo nunca dejo el saxofón en el maletero del autobús porque, como no tiene barreras, se puede ir moviendo y es que se puede romper", cuenta.

"Siempre me lo llevo conmigo y nunca me ha dicho nada ningún autobusero. Hasta el otro día, que voy y me dice la autobusera: 'No, no, déjalo en el maletero'. No lo puedo dejar en el maletero, es un instrumento. Y me dice: 'Pues bájate, no te voy a llevar, si no lo dejas en el maletero pues te bajas", denuncia.

Pero subraya que lo más grave del caso fue otra cosa: "Iba una señora también con un respirador de estos porque no puedes respirar tú solo. El saxofón pues bueno, me espero al otro bus, pero a la señora que iba con el respirador se lo prohibieron subir también y se lo mandaron dejar en el maletero", afirma.

"Y la mujer decía: '¿Cómo voy a dejarlo en el maletero si es que no puedo respirar sin ello? Y toda la gente en el autobús protestando. Si dices que va lleno el autobús... pero es que iba vacío prácticamente. No me dejaron ni subir con el instrumento ni a ella con el respirador. Sinceramente me parece una falta de empatía y no sé si es que soy yo la loca que no le gusta dejar el instrumento en el maletero", afirma.

En las reacciones, la actitud de la conductora ha provocado el rechazo general. Ante ello, la usuaria ha contado lo que hizo después: "Llamé tanto al Ayuntamiento como la Policía, no podían hacer nada, tengo que pedir un permiso…".