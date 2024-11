Se va a vivir a Estados Unidos y confiesa lo que no echa de menos de España: muchos le dan la razón

La creadora de contenido española Mariona Falomi (@marionsflaomi) se ha ido a vivir a Estados Unidos, del que publica varios vídeos hablando de la vida allí y en ocasiones comparándolo. En esta ocasión ha querido rescatar algo que pasa en España que no echa para nada de menos y muchos le han dado la razón.

"Hay una cosa de España que como española viviendo en EEUU echo cero de menos: el olor a tabaco en todos lados", ha explicado al principio del vídeo, alcanzando miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta' (y subiendo).

Como muchas personas, ha expresado que odia el olor a tabaco, que no suele ser agradable tanto para fumadores como para no fumadores. A diferencia de España, ha contado que en Estados Unidos "no hueles a tabaco en ningún sitio, de vez en cuando, pero muy poca gente fuma".

"Llego de fiesta y huelo igual que cuando me fui. Esto en España NO pasa, vayas donde vayas, siempre terminas fuera fumando con alguien", ha confesado. Remata diciendo que "solo la gente que no fuma me entenderá".

El vídeo ha cosechado cientos de comentarios y muchos usuarios le han dado la razón, particularmente por la razón de que tampoco les gusta el tabaco. "Es algo rescatable de Estados Unidos", han deslizado algunos.