Tarantino habla del precio de las entradas de los cines: se puede discrepar, pero lo dice muy claro

La bajada de espectadores en las salas de cine de todo el mundo se ha convertido en objeto de debate en la industria. Muchos son los factores que pueden influir en este descenso de audiencia en las salas de cine: las plataformas, la calidad del contenido, los precios...

Sobre esto último ha hablado nada más y nada menos que el director de cine Quentin Tarantino. En unas declaraciones que ha recogido la cuenta de TikTok de Sensacine, la mente detrás de Pulp Fiction ha expresado su opinión sobre este asunto.

Ha dicho Tarantino que él mantiene el mismo discurso desde los años 80 "cuando el precio de las entradas era de cinco dólares para todos en Estados Unidos y después subió hasta los 7,50".

"La clave, y lo que estás diciendo, es que esta es una forma de arte para trabajadores. Esto no es la ópera. No es teatro, no es un gran concierto. Era la idea de que cualquiera pudiera ver una película. Esa fue una de las razones por las que las películas triunfaron en el mundo en los años 30 y ya no es así. Les hemos subido el precio hasta que ahora es un reto", ha zanjado el afamado director.