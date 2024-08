Terelu dice hacer "malabarismos para sobrevivir" y el escritor Esteban Navarro arrasa con su réplica

El escritor Esteban Navarro ha dado una sonadísima respuesta a la periodista Terelu Campos por unas comentadísimas declaraciones que ésta ha hecho en las que se lamentaba porque, según dice, tiene que hacer "malabarismos para sobrevivir".

En una entrevista en la revista Lecturas, la televisiva ha hablado de su situación económica y ha llegado a afirmar: "Vendí la casa y vino el declive de mi madre. Lo que me llevé se fue en su bienestar. Me fui de 'Sálvame' con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir".

Dicho, eso ha añadido: "Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud. Yo nunca, en muy pocas ocasiones, he tenido 50.000 euros en el banco".

Además, Terelu se ha lamentado de que alguien le debe un dinero que "no sobrepasa muchos los diez mil euros".

Tras ver todo eso, Esteban Navarro ha respondido: "Dice Terelu Campos que hace malabarismos para sobrevivir y que solo tiene una persona de servicio, porque es el único lujo que se permite. Si viviera en un tercero sin ascensor, de 60 m², y sin servicio, le da un parraque".

Y en menos de un día ese mensaje superaba ya los 700 comentarios y los 4.000 'me gusta'.