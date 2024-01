Tiene tantos vecinos extraños que acaba haciendo un top 8: a cada cual peor

Tener unos buenos vecinos es importante y, tal y como dice la usuaria de TikTok @Saralafuentea, no es su caso. "Va a hacer siete años que vivo en mi casa en los que he tenido que convivir con unas personas que no sabéis", ha afirmado.

Ha hecho un estudio de los vecinos de las 16 casas del edificio y ha llegado a una conclusión que ha acumulado más de 165.000 visualizaciones y más de 4.500 'me gusta': "ocho de ellos están tarados a niveles que no os imagináis". Ha hecho una lista y a cada cual peor, pero todos tienen en común que la mayor parte del problema viene del aparcamiento.

El número ocho de su ranking es un matrimonio que solo va los fines de semana y que un día le pidió si podía quitar su coche para meterlo en el jardín de su casa, pero al final acabó aparcándolo justo donde estaba el coche de la usuaria. "Es que ya que lo has quitado lo dejo aquí", le dijo.

Los siguientes vecinos son de Madrid y también van expresamente los fines de semana, pero "telita cuando vienen, no pasan desapercibidos, ya que desde que se levantan a las ocho de la mañana hasta que se acuestan a las doce se la pasan taladrando, de arriba a abajo, los niños hacen fiesta...". La mujer que ocupa el número seis pone mala cara a quienes aparcan delante de su casa y, tal y como cuenta la usuaria, "se dedica a dar portazos para llamar la atención y que la gente se de cuenta de que está enfadada".

El número cinco es un caso de los que más le han indignado. Viven cerca de un callejón donde saca fotos porque le gusta fotografiar la naturaleza y demás rincones, pero el colmo es cuando sale la familia a preguntarle: "Oye, ¿te pasa algo con mi casa?". "Estoy sacando fotos, ¿de verdad tengo que dar explicaciones de lo que estoy haciendo?", ha preguntado.

En la mitad de tabla está el vecino que aparca dejando un hueco delante y detrás para que ella no pueda estacionar su coche. El top 3 se lo ha saltado directamente, pero ha aclarado que sigue siendo por problemas con los aparcamientos: "Ha habido denuncias entre unos y otros, nadie tiene prohibido nada pero en mi calle han creado unas normas impuestos por ellos".

La medalla de plata se la lleva la que es considerada "la loca" del edificio. No ha querido dar más explicaciones. "No es un hecho puntual, pero el conjunto de su vida y de las circunstancias...", ha comentado.

En la cúspide de los venidos "tarados" se encuentra la mujer que deja notas en los coches de los vecinos cuando estos aparcan en parte de su casa. "Me ha llegado a amenazar con destrozarme el coche si vuelvo a dejarlo en su puerta", ha comentado.