Tienen que pagar 79,20€ euros en un bar, piden dividir la cuenta y lo que hacen luego indigna al camarero

Es muy habitual que, al ir a un bar o un restaurante y pedir la cuenta, los comensales opten por que el camarero les cobre por separado. Lo que se hace en esos casos normalmente es dividir el total entre los clientes y pagar esa cantidad con tarjeta.

A veces, esa práctica molesta un poco a los trabajadores, que tienen que pasar el datáfono muchas veces en vez de solamente una. Y, otras veces, a esa molestia se añade el propio proceder de los clientes.

Como ejemplo, un mensaje que ha publicado la popular cuenta @BarDePueblo1 en el que explica lo que hicieron unos clientes que tenían que pagar entre todos más de 79 euros.

"Ya hay que ser rata de cloaca para que una cuenta de 79,20€ la paguen entre cinco personas que tocan a 15,84€ y hagan pasar la tarjeta cada uno al camarero justo por ese importe y no redondear a 16€ por ejemplo", lamenta.

En los comentarios, muchos usuarios apoyan al hostelero, pero muchos otros aseguran que lo que hicieron los clientes es perfectamente normal.

"Si el servicio vale 80€ cobra eso y luego le pagas a tus trabajadores en consecuencia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar con la tontería de la propina a la hostelería? Los camareros no son sirvientes del cliente. Son trabajadores del empresario. A ver si nos entra en la cabeza", dice uno.

"Siempre que voy con gente a un bar me ofrezco a pagar con tarjeta para no dejar propina y para que los demás me hagan bizum (a menudo redondean al alza)", dice otro.

"Oye cuando me piden un software personalizado a mi no me dejan propina, y eso que suelo dar servicio y soporte personalizado aunque no se paguen dichas horas", añade uno más.