Tom Cruise cuenta lo que le pasó en el Metro de Londres con una chica: "Nunca lo olvidaré"

Tom Cruise ha sorprendido a propios y a extraños al contar en el programa de Jimmy Kimmel lo que le pasó en el Metro de Londres cuando una niña lo reconoció.

El actor, conocido mundialmente por la saga Misión Imposible, ha explicado que le gusta usar el transporte público —a sus guardaespaldas no mucho— y que la última vez que lo hizo fue en la capital británica.

"Lo hago a veces, me pongo una gorra, mis auriculares y simplemente me subo al metro", le ha contado a Kimmel. "¿Eso funciona?", ha querido saber el presentador antes de preguntarle si la gente lo reconoce.

"A veces funciona", ha señalado Cruise. Ahí ha explicado que una vez una chica de 14 años sí lo reconoció. "Todos miraban sus teléfonos y ella... la vi y miré hacia abajo, llevaba mi gorra de béisbol y me estaba mirando. La miré, ella me miró, empezó a mirar en el vagón, me volvió a mirar como si fuese yo y le hice shhh", ha dicho haciendo el gesto del silencio.

Finalmente ha contado que la joven sacó el teléfono y le hizo una foto: "Nunca lo olvidaré".