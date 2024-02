Un actor de 'Los Serrano' desvela un secreto de la taberna de la serie que muchos no se creían

El actor Jimmy Barnatán, que se hizo muy popular a mediados de la década de los 2.000 gracias a su papel de Chucky en la recordada serie Los Serrano, ha desvelado un secreto de la taberna de aquella serie que muchos no podían imaginar.

En una entrevista en el podcast Nostálgicos Retro, el actor ha asegurado que había cerveza de verdad en los tiradores del bar que regentaban en aquella ficción los personajes de Jesús Bonilla y Antonio Resines.

"En los tiradores de birra había birra. Y entonces... de vez en cuando... si no teníamos que trabajar, niños, nos metíamos en la taberna y cortábamos un poquito de jamón y nos tomábamos unas cañas", ha explicado.

Hace unas semanas, la actriz Alexandra Jiménez, conocida por su papel como África en la misma serie contó otra anécdota al desvelar cómo consiguió el papel, a pesar de haber salido disgustada de la prueba.

"Fui al casting en el último momento porque necesitaban que entrara el personaje de África la siguiente semana e iban con mucha urgencia. Cuando yo fui éramos tres chicas", empezó relatando durante una entrevista en Martínez y Hermanos.

Según aseguró, su prueba fue "lamentable": "No sabría decirte por qué. No puedo concretar porque no recuerdo con tanto detalle, pero sé que me fui a casa de mi representante a llorar durante horas".

Sin embargo, la sorpresa fue que, aunque la sensación que había tenido no había sido buena, le llamaron esa misma tarde dando luz verde a su actuación: "Me preguntó qué hacía la semana que viene, porque tenía que ir a hacer las pruebas de pelo y maquillaje. Fue así de rápido".