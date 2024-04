Un argentino cuenta indignado todo lo que le han dicho en España por llamarse Facundo

La pareja de tiktoker argentinos detrás de @travesia.migratoria han dejado a muchos de piedra al contar todo lo que tenido que escuchar por llamarse Facundo: "Está indignado con lo que le han dicho en España sobre su nombre".

"No puedo creer. Dije me voy a presentar como Facundo, más canchero, porque algunos saben, otros no, mi otro nombre es Rubén y dije bueno, estoy jubilado con 29 años", ha dicho este hombre que se llama Rubén Facundo y, además, en Argentina lo llaman Chapa desde que nació.

"En España arranco siendo Facundo y no voy y me encuentro que Facundo acá es nombre de viejo, no nombre feo, me dijeron", ha señalado mientras su pareja dice que lo primero que le dijeron que era un nombre muy feo.

"Todo en relación a que hay unas pipas que se llaman Facundo...", ha dicho ella. Después han contado que Chapa en España es alguien muy pesado por lo que tampoco ha sido muy aceptado ese mote.

Así que finalmente le dijeron que Rubén es el nombre más adecuado al contrario que en Argentina, que es un nombre de viejo.