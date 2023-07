Un argentino habla más claro que nadie al explicar así lo que se puede hacer en España con el SMI

La usuaria de TikTok @valenviejo, argentina que vive en España, ha publicado un vídeo en el que habla de lo que puede dar de sí el Salario Mínimo Interprofesional en España, que está situado actualmente y tras las últimas subidas del Gobierno en 1.080 euros.

Un compañero suyo asegura que en Barcelona "con ese sueldo en Barcelona te mueres de hambre": "Te mueres de hambre no, pero hay algo que mucha gente no sabe, que cuando uno emigra no es lo común vivir solo".

"En Argentina, por ejemplo, todos mis amigos vivían solos. Acá es al revés. Acá la mayoría creo que comparten. Creo que los únicos que tenemos la posibilidad de vivir solos, y te digo de mi grupo, somos los que trabajamos en sistemas de informática, que los sueldos se podrían ir entre los 2.000 y los 4.000 euros", explica.

El hombre asegura que "a partir de los 2.000 en mano podrías considerar irte a vivir solo".

En los comentarios, una usuaria afirma: "En Argentina una persona con sueldo mínimo tampoco puede vivir sola. Siempre se empieza de abajo y luego se consiguen cosas mejores".

Otro apunta: "Con 1.080 euros no pagas el alquiler, la luz, el agua, comer ni de coña. Pago una hipoteca de 800 🥺🥺". Y un tercero: "Es que es como en todos lados. En la ciudad es más caro que en el pueblo. Un sueldo de 1.200 en un pueblo sí alcanza para todo".