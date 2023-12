Un camarero pide que no hagamos esto después de pagar: muchos lo hacen para ayudar pero NO

El usuario de TikTok @camarero_tiktoker ha pedido en una publicación a los clientes de bares y restaurantes que dejen de hacer algo que es muy habitual y que muchos hacen con la intención de ayudar a los trabajadores de la hostelería.

"A ver si conseguimos cambiar con este vídeo ciertos aspectos de algunos clientes que yo sé que lo hacéis sin maldad o por ayudarnos", empieza diciendo el usuario.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Pero mirad esto. Los papelitos que metéis dentro de la taza. Es que nunca lo voy a entender si es por ayudarnos o es una manía. Por favor, si queréis ayudar a los camareros, compañeros, lo suyo es dejarlo en el platito, nosotros vamos a la cocina y lo tiramos sin problemas y nos ahorráis el trabajo de tener que sacar todos los papelitos para luego tirarlo a la basura y lavarlo", reclama el camarero.

"Si os sirve esto a muchos clientes para ayudarnos y organizar a los camareros, perfecto", remata.

Entre los comentarios destaca el de una persona que señala: "Yo he trabajado 45 años en la hostelería y la verdad que da coraje, y a veces algún chicle o un trozo de algodón 😡😡😡".

Otro, en cambio, apunta: "Yo no lo hago pero ayer me cobraron 2,40 por un café enano. Voy encima a pensar si molesto". Y uno más: "Es por efecto visual, por no verlo amontonado. Lo seguiré haciendo, todos tenemos nuestra cruz en el trabajo".