Un carnicero advierte que hacer esto después de comprar la carne es un grave error

El carnicero y también creador de contenido, conocido en TikTok como @El_As_Carnicero, que acumula hasta el momento casi 50.000 seguidores, ha advertido en un nuevo vídeo de que muchos conservan mal la carne nada más comprarla de la propia carnicería.

"Un consejo, si vais a comprar a la carnicería y me pedís un trozo de carne, por ejemplo, y me lo pedís que os lo ponga en papel, cuando lleguéis a casa, conservadlo en el mismo papel", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo).

Ha aclarado que en caso de consumirlo en el mismo día o al siguiente, no se debería sacarlo del papel al llegar a casa y guardarlo en otro lado como un plato o fiambrera. "¿Para qué? Se conserva peor, como mejor se conserva es en el mismo papel", ha explicado.

Este papel "ya va plastificado" y aguanta mejor la carne, según ha contado. Si llegas a casa con este paquete, no lo desmontes "hasta que no lo vayas a usar". Esto lo ha aprendido a través de sus 32 años de experiencia trabajando en el sector.