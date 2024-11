Un carnicero avisa a quienes suelen comprar carne picada: "Más de uno se me va a echar encima"

El usuario de TikTok @el_as_carnicero, que es carnicero, ha dado un aviso a todos aquellos que suelen comprar carne picada en estos establecimientos.

El profesional explica que simplemente quiere dar "un consejo" a los clientes que cuando van a pedir la carne picada ven que la máquina de picar está limpia.

"Sé que más de uno se me va a echar encima, pero es lo suyo, lo legal", dice antes de pesar un trozo de magro de cerdo de 305 gramos.

"Yo si viene un cliente, hasta que no la pico no se la marco. ¿Por qué? Lo vais a ver, os lo voy a demostrar. Dentro no hay nada, está limpia. Picamos la carne", explica mientras hace la operación. Una vez que pica la carne vuelve a pesarla y resultan 225 gramos.

Es decir, 80 gramos menos que lo que se le habría cobrado al cliente. ¿La razón? El resto se queda en la máquina.

"Por favor, siempre que os piquen la carne picada, que os la pesen cuando está picada", recomienda.

La cuenta de TikTok de Terra Carnicerías dio hace unas semanas el mismo aviso. En su caso, al hacer la demostración, antes de picarla pesaba 725 gramos y después de picarla se quedaba en 650.