Un celador arrasa al lanzar este mensaje tras ver lo que está pasando en los Mercadona

El usuario de TikTok @super_arte79, que trabaja como celador en un hospital de Madrid, ha dejado una reflexión que está compartiéndose masivamente a raíz de lo que está pasando en muchos supermercados de España en las últimas semanas, especialmente en Mercadona.

"Solamente una reflexión muy breve. He ido a hacer la compra para esta noche, para la guardia, para cenar, al Mercadona, que es lo que más cerca me pilla de casa. Y, de verdad, me parece acojonante toda la gente que hay haciendo el gilipollas, tocando alimentos para solamente hacer vídeos y luego volverlos a dejar en los sitios o por ahí en otros sitios", se lamenta.

"Si de verdad nos tomáramos tan en serio salir a las calles o movilizarnos para cosas de verdad importantes, otro gallo nos cantaría. El problema de todo es que los políticos saben el nivel de gilipollismo que tenemos. Por eso hacen lo que quieren", avisa.

En los supermercados de Mercadona se han disparado las visitas especialmente de 19.00 a 20.00 después de que se corriese el rumor de que a esas horas se liga allí. Poco después alguien inventó que para que los demás sepan que esa persona busca pareja había que llevar una piña del revés y chocar con el carro de la persona con la que quieras intimar.

A partir de ahí, la moda se extendió a otros supermercados, con diferencias en las horas y en los productos que hay que llevar en el carro, hasta el punto que la Policía ha tenido que intervenir en algunos locales por aglomeraciones de gente, sobre todo jóvenes, que acuden para grabar vídeos, bromear o incluso ligar.

Entre las reacciones que ha provocado el vídeo del celador destaca la de una usuaria que apunta: "Se nos va el foco de lo que realmente importa y cada vez estamos más divididos como sociedad. En vez de unirnos para luchar por nosotros y contra los que deberían velar por nuestro bienestar 😢❤️".