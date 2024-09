Un cliente arrasa con lo que hace cuando le piden que vaya por una caja autocobro en un supermercado

Las cajas autocobro son ya una realidad en muchos supermercados, hipermercados y otras grandes superficies, que han optado por un modelo en el que es el propio cliente el que tiene que cobrarse los productos. De esta forma, necesitan tener en plantilla menos personal.

El usuario de TikTok @f.c.o_montero ha publicado un vídeo, grabado desde un hipermercado, en el que muestra su frontal rechazo a ese modelo. Y ha provocado miles y miles de reacciones.

"Me piden que vaya por la caja rápida. Hoy me atiendo solo y listo. Porque llevo un par de cositas. ¿Qué pasa? Que yo voy y paso por ahí, pero hay gente que está trabajando que cobra 1.200, 1.300 euros al mes por trabajar de cajero. Si yo vengo y paso por ahí y me atiendo solo, a mí no me hacen un descuento en las cosas", asegura.

"Sigo pagando lo mismo. ¿Y sabes qué pasa? Que esa persona que está ahí, en la caja, en poquito tiempo se queda sin trabajo y tú estás haciendo el trabajo de otro. Y le estás quitando la posibilidad a una persona de que cobre su salario. Quédate con ese pensamiento", subraya.

"Yo la verdad es que me pongo en rebeldía y no paso por ahí. Ya está. Es así. Si no nos juntamos hay gente que se va a quedar afuera", zanja.