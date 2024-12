Un español cuenta el gran problema de comprar una casa de segunda mano en Irlanda: está normalizado

El creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco), que recorre el mundo y lo enseña a través de vídeos en TikTok, ha hablado acerca de un problema de comprar viviendas en Irlanda, más bien Dublín, después de que su familia intentase adquirir una casa allí.

"Una de las razones por las que yo estoy yendo y viniendo a Irlanda es porque me iba a comprar una casa, bueno, yo no, desgraciadamente con 25 años todavía no tengo la cantidad de dinero suficiente como para ello", ha explicado al principio del vídeo. Sin embargo, sus padres vendieron una de las casas en Madrid y querían reinvertirlo en Dublín.

Según ha contado, Dublín es la capital europea con el mercado inmobiliario "más roto y donde más rentabilidad le puedes sacar a una casa si la alquilas". Por lo tanto, en representación de su familia fue a ver una de las 20 o 30 casas que visitó y ha acabado rindiéndose y sin fuerzas. La razón es la que ha causado más indignación.

"Si quieres comprar una casa, esta tiene un precio base y orientativo, si te dan cita para ver la casa presencialmente, vas a entrar en una especie de PUJA, una subasta informal en el que vas a empezar a ofrecer más dinero, y el que más dé, es el que se queda la casa", ha informado Nacho.

Ha concluido siguiendo la línea de su discurso: "Si ya es difícil de por sí encontrar una habitación donde vivir en Dublín para vivir la experiencia, imagínate si quieres comprar una casa, es inviable...". Esto, además, pasa con las casas de segunda mano.