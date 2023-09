Un español narra cómo está siendo su búsqueda de trabajo en Australia

El usuario de Tik Tok @david.sbed, un joven español que se ha ido a buscarse la vida a Australia, ha publicado un vídeo en el que cuenta cómo está siendo su aventura en el país oceánico para buscar trabajo.

"Día 2, buscándome la vida en Australia. Hemos impreso más currículums y vamos a muerte", comienza diciendo el creador de contenido, que tiene más de 120.000 seguidores en esta red social.

El joven ha impreso los currículums en el hostal en el que se hospeda y ahí le han ofrecido trabajo limpiando habitaciones. "De momento no me interesa, pero si no encuentro nada mejor pues tendré que tirarle", reconoce.

Por ello, se va a una calle comercial con distintos restaurantes y establecimientos a los que poder dejarles su currículum. En el primer sitio se lo cogen, pero el segundo sitio es en el que se lleva una alegría.

En la hamburguesería Walt Burgers, el joven deja el currículum al jefe, que directamente le dice que si quiere puede ir esa misma tarde a hacer una prueba. "Así que ahora estoy yendo al HyM a comprarme unos pantaloncitos y una camisa blanca", aclara.

El vídeo del usuario se ha hecho viral y ya suma más de 155.000 reproducciones en las horas que lleva en la red.