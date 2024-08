Un español se tira por un "tobogán extremo" en Suiza y su reacción es brutal: "Se ha enterado todo el país"

"Te subes a un tobogán en Suiza y se convierte en tu peor pesadilla", ha sido la frase que ha utilizado el creador de contenido @elviajedeivan para describir su nueva experiencia que le ha dado un pequeño "susto".

Iván ha enseñado cómo es uno de esos toboganes "extremos" de la región y ha acumulado más de 20 millones de visualizaciones y 2,2 'me gusta' en muy poco tiempo. No es para menos después de grabar su reacción. Se ha tratado de una pista de trineo que recorre un largo camino hasta el final, por la zona de los Pirineos.

La velocidad que le ha alcanzado ha sido lo que más susto le ha causado, además de que le estaba costando mucho frenar. Las reacciones son oro: "¡Dios, dios, dios, dios, que me salgo, dios mío, me muero, me muero, me muero". "Pero cómo puede ir tan rápido, si esto es para niños", ha gritado a los cuatro vientos.

Aun así, le ha dado tiempo durante unos pocos segundos para reaccionar a las vistas: "¡Dios mío, qué vistazas!". Al menos, así ha sido antes de seguir gritando del pánico durante casi un minuto: "¡Pero qué locura es esta! Ostia....!".

Ha habido miles y miles de comentarios. Más bien, más de 8.000: "Se ha enterado toda Suiza". "Ni Riley pasó por tantas emociones", ha comentado el usuario @neysg, en referencia a la película Inside Out.