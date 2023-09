Un experto en lenguaje no verbal saca una clara conclusión tras ver el comentado vídeo de Cancelo

Un vídeo recorre desde hace horas todas las redes sociales. Su protagonista es el jugador del Barcelona Joao Cancelo, que está atendiendo a una periodista tras la victoria de su equipo frente al Celta de Vigo (3-2).

Las imágenes han provocado todo tipo de comentarios por unos gestos que hace el jugador, que abre mucho los ojos y la boca en un momento dado. Jordi Reche, experto en lenguaje no verbal, ha querido alzar su voz sobre el ruido para lanzar un mensaje muy potente al respecto.

"Infinidad de publicaciones en todas las redes, burlándose, acusándole de auténticas animaladas, soltando burradas, haciendo montajes... por supuesto con miles de comentarios riéndole las gracias y además creo que no ha faltado ni un solo medio que no haya publicado un artículo del estilo: Los gestos de Joao Cancelo que sorprendieron a los fans", empieza describiendo el experto.

"Bueno, pues he leído por ahí que él en alguna ocasión ha explicado que desde jovencito tiene tics nerviosos aunque yo no he podido encontrar estas declaraciones en ningún lado", admite.

"Pero, igualmente, ya sea esto en él un gesto o un tic recurrente o puntual o un gesto aislado y sin olvidar que seguramente nada de esto le haya ninguna gracia, ¿cómo te sentirías tú si fueras alguien que lo pasa porque eres alguien que hace este tipo de tics que ve cuando el gran público ve a alguien hacerlos se lía este cachondeo generalizado?", ha terminado preguntando.