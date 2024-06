Un farmacéutico desgrana uno por uno estos productos de Mercadona y saca una conclusión

Europa Press via Getty Images

El farmacéutico y divulgador de contenido sanitario en TikTok Fran Cuellar se ha pasado por el Mercadona, concretamente por el pasillo de vitaminas y complementos alimenticios, y ha destacado los que más le han convencido por su relación calidad y precio.

Lo primero es la caja de vitamina C y magnesio, que tiene un precio inferior a 2 euros. También un envase de omega 3, que "te va aportar una buena cantidad diaria, aunque no sea el de mejor calidad". "Tiene 500 mg de aceite de pesca, 200mg de EPA y 100 de DHA que por 3,95 euros merece la pena", añade.

Otro que destaca es una ayuda para coger el sueño: "Es un complemento alimenticio que tiene 1,85g de melatonina, más allá de otras plantas y vitaminas para ayudar a conciliar el sueño. Tiene 30 comprimidos por 3,95 euros".

Finalmente, acaba con los chicles Energy de guaraná y cafeína que "tienen la cantidad necesaria de cafeína para llevar acabo tus días y tus tareas". Por último, enseña "un multivitamínico que te aporta por 3 euros las vitaminas necesarias en nuestro día a día".

"La oferta de Mercadona es muy amplia, pero esto es lo que más me ha gustado y por eso me he centrado en vitaminas, minerales y complementos alimenticios básicos", resume.