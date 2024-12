Un inglés dice el aviso que dan los andaluces antes de enfadarse: mejor descrito, imposible

El creador de contenido conocido en TikTok como 'El Guiriluz' (@inglesandaluz) nació en Reino Unido, pero vive actualmente en Andalucía (de hecho, se describe con "alma andaluza"), y parte de su contenido es sobre la Comunidad Autónoma a la que tanto quiere y respeta.

Han sido 30 segundos de "masterclass". "Un andaluz siempre te da un aviso antes de enfadarse", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento decenas de miles de visualizaciones y casi 1.000 'me gusta' (y subiendo).

"El aviso será: No te pases. No te pases, si no, verás, que en inglés sería algo así como 'If you carry on that, I will destroy you", ha explicado el joven inglés, traduciendo esta misma frase al español: "Si sigues así, te voy a destruir".

Los usuarios se han mostrado encantados con su explicación y ya han generado casi 80 comentarios, añadiendo al repertorio más ejemplos de expresiones que se dicen en andalucía del mismo estilo: "Tu sigue... Que ar fina' verá tú". "También decimos 'no te cueles", ha expresado el usuario @selugraná.