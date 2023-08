Un joven argentino descubre las 'dos Españas': "Seguro que nadie le dice estas cosas"

El argentino Sasha Crivelli se ha propuesto un reto: publicar en su cuenta de TikTok, durante un mes, un vídeo diario en el que habla de cómo es vivir en España para un emigrante y romper algunos mitos.

Desde que se propuso el reto, Crivelli ya ha publicado once vídeos en su perfil de TikTok (@sasha.viaja) con los temas más variopintos: cultura, gastronomía, finanzas..., son muchas las aristas que ya ha tratado en sus publicaciones este joven argentino que, según ha explicado, llegaba a España hace ocho meses.

De hecho, lo explica en uno de sus vídeos vídeos del reto de TikTok que se propuso Sasha Crivelli hace once días: ese en el que descubre 'las dos Españas' y reflexiona sobre la polarización que caracteriza, según él, a la sociedad española.

"Estoy seguro que nadie, nadie les dice estas cosas. Desde que llegué hace unos 8 meses más o menos, pude notar que la gente acá está muy polarizada. Y con esto me refiero a que el español, hablando desde mi punto de vista, está siempre parado de una vereda o de la otra. Es muy difícil encontrar una persona que esté abierta a escuchar las dos posibles situaciones. Y esto lo digo con respecto a cualquier aspecto", reflexiona Crivelli en el inicio de un vídeo que dura más de tres minutos.

Una idea en la que incide con una serie de ejemplos y que remata con una observación: "Me he dado cuenta, en el momento que a mí me tocó ser inmigrante, que es ahora, en que ni un bando ni el otro tienen la razón. Hay que optar por tomar lo mejor de cada uno de los bandos y quedarse con eso, porque en el momento que uno se va a un extremo, está mal. La verdad que los extremos no son sanos, no son buenos para nadie", apunta.

Crivelli despide su vídeo con un deseo: "Espero que me hayan podido entender

todos los que son inmigrantes y, espero, que esos españoles a los que les molesta la inmigración también". Para rematar, una idea: "Espero que se lo tomen a bien realmente

porque es la idea del del vídeo. Simplemente, que todos abran un poquito más su cabeza para que todos estén más en armonía".