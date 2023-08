Un argentino rompe algunos mitos sobre cómo es vivir en España

Cambiarse de país y dejar atrás toda una vida tiene cosas buenas y malas. Pero para este joven argentino, España es una de las mejores decisiones de su vida. Por eso, ha aprovechado su perfil en TikTok para desmontar los mitos sobre cómo es vivir en nuestro país.

El usuario de la red social china Sasha Crivelli (@sasha.viaja) ha querido grabar un vídeo para romper algunos mitos sobre cómo es vivir en España. Además, ha aprovechado para recomendar a sus seguidores que hagan su propia experiencia: "Te aseguro que lo vale!!".

Nada más comenzar su grabación, Sasha enumera alguna de las afirmaciones que suelen hacer los latinoamericanos cuando se les plantea la opción de ir a vivir a España. "Para ir a España, me quedo en Argentina", "En España hay muchos impuestos", "España es muy caro", "En España se gana poco" o "En España te cobran por todo" son algunas de las frases que asegura que siempre lee en los comentarios de sus vídeos.

Sin embargo, él quiere ir más allá y contarles por qué merece la pena mudarse a España. Lo primero que notarán al llegar, indica, es "un cambio positivo drástico y ninguna de estas cosas que dicen son ciertas".

Una de los primeros argumentos que quiere desterrar es que, aunque en España exista la corrupción, no se acerca ni de cerca a la que sufren los países de América Latina. Además, una de las ventajas de nuestro país es la pertenencia a la Unión Económica Europa: "El euro es una moneda muy fuerte", afirma Sasha.

"En España no se observan las calles sucias, no hacen piquetes, la gente es más educada, la sanidad pública es muy buena...", añade. Y recalca que lo de que "se gana poco tampoco es tan cierto porque a pesar de no ser de los países que tienen un sueldo más alto de Europa, se gana lo suficiente como para poder vivir bien".

Y, para él, lo más importante es la accesibilidad que ofrece España por su cercanía con otros países europeos. "Por favor, no se guíen por los comentarios. España es un país increíble, tiene muchísimas cosas buenas", concluye.