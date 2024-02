Un joven cuenta MUY enfadado lo que previsiblemente le va a ocurrir con el coche

El usuario de TikTok @emeborree ha publicado un vídeo contando indignado que han colocado un radar en un cruce cercano a su casa, algo de lo que se ha enterado tras un mes activo.

"Lo han puesto a 30 kilómetros/hora. Como veis, estoy intentando actuar de forma pacífica y tranquilo, porque si no quemo contenedores", ha manifestado muy molesto.

Y así ha reaccionado: "Es una calle que medirá como once metros y tiene como unos diez semáforos. Todos se ponen en rojo cada dos segundos, encima cuando no hay ni Cristo por la calle. Cuando se pone en verde, todo el mundo pasa literalmente follado para no comerse todos".

El "desgraciado" que ha colocado el semáforo lo ha hecho para "sacarnos los cuartos a todos", ha asegurado a continuación. También ha dicho que se ha enterado "un mes después de que el radar esté ahí puesto", por lo que espera recibir "unas 18 multas, de 500 euros y 3 puntos cada una".

"Esa calle no la hace ni Dios a 30 km/h. Encima el radar no está señalizado, que eso es lo peor. Debería ser ilegal (...) No sé cómo decirles a mis padres que no tengo dinero para pagar los 8.000 euros que me van a poner de multa y los 24 puntos que me van a quitar del carnet", ha exagerado el joven.

Después de insistir en lo mucho que odia al responsable de ese radar, ha concluido con estas frases: "En este país te cobran hasta por morirte, y yo con 30 céntimos. No puedo más, te lo juro, No tengo dinero para gastármelo en lo que yo quiera. No tengo dinero".