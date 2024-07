Un maestro escucha lo que dice una maestra jubilada y lo que hace se lleva un aluvión de 'me gusta'

El usuario de la cuenta de X @jabiert8, mestro de la escuela pública, según su biografía, ha escuchado lo que ha dicho una maestra jubilada y su reacción se ha llevado un aluvión de me gusta.

"Ayer, desayunando con mis padres en una terraza, se une una maestra jubilada que conoce a mi madre. Empieza a quejarse efusivamente del gobierno y de los impuestos", ha comenzando explicando en la publicación.

A continuación ha agregado: "Toda la vida con sueldo público y tiene tres casas. Me levanto y me voy". El tuit acumula ya más de 6.000 me gusta.

Finalmente, en una segunda publicación ha señaldo: Claro que te puedes quejar de los impuestos. Si eres peluquera, te matas a trabajar y te quedan unos 1.000€ limpios a fin de mes porque hay que pagar impuestos y cuota de autónomos. Pero, joder, si has vivido de un sueldo público, cobras pensión desde los 60 y tienes 3 casas...".