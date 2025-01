Un popular nutricionista arrasa con su respuesta a la pregunta: "¿Qué haces cuando tienes un yogur caducado?"

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ha dado una respuesta que se está difundiendo rápidamente a una pregunta que muchísimos consumidores se hacen habitualmente: "¿Qué haces cuando tienes un yogur caducado?".

En una entrevista en el podcast Tiene Sentido, el experto recuerda: "El yogur no caduca, ya por ley. Hay fecha de consumo preferente, que no de caducidad. Se supone que el consumo preferente lo que nos indica es que puede empezar a perder propiedades y con la caducidad lo que se busca un poquito es esa seguridad alimentaria".

"Si un yogur está malo, por lo que sea, porque ha habido un problema de fabricación, no se llevó a la temperatura correcta, a lo mejor la pregunta del moho: he abierto la tapa y había moho.... Ese problema no tiene nada que ver con la fecha", asegura.

"Ese problema viene de origen, viene de la fabricación, del envasado, y mientras está en fecha puedo abrir la tapa y me aparece el moho. Con lo cual no tiene nada que ver", insiste.

Dicho eso, explica lo que él hace: "Yo, como consumidor, personalmente, en casa me genera un poco de ansiedad que las cosas se me pongan malas. Entonces intento que un yogur no pasen seis meses, pero nos quedamos con que lo normal es que no nos vaya a pasar nada".

"Ahora, tanto el moho como si la tapa está hinchada, significa que sí ha habido una actividad bacteriana no deseada. Por precaución lo tiro. Pero si abrimos el yogur, lo vemos, está bien, sabe bien... ¿qué miedo tenemos que tener?", pregunta.

En ese sentido, se remite a un chiste que dice: "Imagínate que esta noche a las 0.00 se cumple esa fecha. Los microorganismos no están esperando a decir: oye, que esta noche ya empezamos a poner esto malo que mañana ya estamos caducados. Eso no pasa".