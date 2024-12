Un potente medio de comunicación extranjero señala qué podría pasar pronto con los móviles en España

The Next Web, un popular medio que pertenece al Financial Times, se ha hecho eco del informe de un comité de 50 expertos del Gobierno de España que recomienda cero pantallas hasta los seis años y que los dispositivos lleven advertencias sanitarias.

"Un comité de expertos designado por el gobierno español ha recomendado que los teléfonos inteligentes que se vendan en el país lleven mensajes de advertencia sobre la salud. La recomendación surge en medio de una creciente preocupación por los efectos del uso de teléfonos inteligentes, en particular entre los jóvenes", dice el texto.

El artículo especifica que entre las propuestas se incluye "prohibir los dispositivos digitales a los niños menores de tres años y restringir su uso a los de entre tres y seis años, salvo en casos excepcionales".

Además, subraya que "en el ámbito de la salud pública, el panel aboga por que se reconozcan los problemas de salud mental relacionados con la tecnología (como la adicción y la ansiedad) como problemas de salud urgentes".

The Next Web señala que todas estas recomendaciones pretenden "replantear el modo en que España aborda la tecnología y sus usuarios más jóvenes" y dice que "en España el Gobierno presentó en junio un proyecto de ley que, de aprobarse, incluiría controles parentales predeterminados en los teléfonos inteligentes, una campaña nacional para educar a los niños y adolescentes sobre el uso de las redes sociales y aumentaría la edad mínima para abrir una cuenta en las redes sociales de 14 a 16 años".

En este sentido, el artículo es demoledor: "Aunque las medidas de protección digital que España aplica a los niños parecen muy buenas en teoría, implementarlas no será fácil".

"Para empezar, buena suerte consiguiendo que los niños confiesen su edad real en Internet. Pero puede que sea aún más difícil convencer a las codiciosas empresas tecnológicas de que añadan advertencias y controles predeterminados que sin duda afectarían a sus ingresos", avisa.