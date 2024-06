Un producto de Mercadona logra un inusitado éxito de 'me gusta': "Están increíbles"

La tuitera Dafne (@MsInefable) ha subido un tuit a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que ha recomendado un nuevo producto del supermercado Mercadona que ha conquistado ya a muchos de sus clientes.

En concreto, la tuitera se ha referido a un nuevo producto del gigante valenciano que ya ha conseguido hacerse viral en muy poco tiempo: las galletas Cream Cookies de la marca Hacendado.

Así, Dafne ha señalado que estas galletas, que son del estilo cookies americanas rellenas de una crema blanca con un sabor parecido al relleno de las famosas oreos, "están increíbles".

Y no solo su sorprendente sabor es un aliciente para comprar este nuevo alimento del supermercado valenciano, ya que, además de conquistar los paladares de muchos fanáticos del dulce, las nuevas galletas cuentan con una particularidad: son veganas.

Por si esto fuera poco, si nos fijamos en la lista de ingredientes, también podemos encontrar un matiz que sacará una sonrisa a muchos nutricionistas y seguidores de la alimentación saludables: estas galletas no contienen aceite de palma.

"Gente, estas galletas virales de Mercadona están increíbles y de casualidad son veganas y no llevan aceite de palma, por si a alguien le interesa probarlas", ha tuiteado Dafne, adjuntando una fotografía del paquete y otra apetitosa foto del interior de la galleta.

Como no podía ser de otra manera, el tuit no ha pasado desapercibido, consiguiendo en menos de 24 horas más de 170.000 reproducciones y más de 2.000 me gustas, y seguro que incitando a más de un usuario a bajar a Mercadona por la merienda de esta tarde.