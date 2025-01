Un profesor abre un importante melón sobre hacer excursiones en Bachillerato: cientos de comentarios

El profesor de Matemáticas Pedri Martínez (@pedrilegend) ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok, en el que acumula actualmente casi 100.000 seguidores, ha abierto un importante "melón" sobre lo que supone realizar demasiadas excursiones en el curso de Bachillerato, en el que durante dos años los alumnos se preparan para la EBAU (Pruebas de Acceso a la Universidad).

"Ya no me ha pasado solamente este año, sino que me pasó a última vez que di primero de Bachillerato. Es la moda de hacer 157.927 excursiones por trimestre", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta entonces casi 30.000 visualizaciones y miles de 'me gusta'.

Este año, en el que es tutor de Bachillerato de la rama científica, ha tenido, según ha contado, por lo menos cuatro excursiones en tan solo un trimestre. "A eso le sumas un intercambio, una semana en el que se han ido siete u ocho alumnos", ha añadido el profesor.

"Yo, por tanto, no iba a avanzar en materia, es que se ha ido un tercio de la clase, por lo que sumado a las excursiones ya van dos semanas perdidas de clase seguidas", ha razonado. El problema llega, según su narrativa, cuando no tiene el tiempo suficiente para enseñar un tema.

"Es tener que ajustar el temario, recordar cosas y no me da la gana, matemáticas es muy denso y perder clases por irte constantemente a dar una vueltecita por ahí... Pues qué quieres que te diga", ha rematado el tutor.

La reflexión ha generado un gran debate en los comentarios. Algunos, por ejemplo, discrepan: "Discrepo con respeto, si la actividad está bien fundamentada, es posible que aprendan más".