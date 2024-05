Un profesor advierte de algo que no se debería hacer con los hijos: cada vez se hace más

El profesor y creador de contenido Alejandro Mesa (@buenosdiasporcierto) ha sugerido a los padres que no hagan algo en concreto con sus hijos. La idea se le ocurrió al ver como llegaban a la escuela con carritos con bebés.

"Me fijé en que uno de los niños de un carro tenían algo enganchado en la barrera de seguridad que tienen, un soporte como el que llevan los coches para enganchar el teléfono y tenía dibujitos puestos", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta ya con más de 2.600 'me gusta'.

"Era un bebé, no eran ni las nueve de la mañana y ya estaba ahí con el móvil puesto, no puedo ni imaginar lo malo que le hace eso a tu hijo o hija", ha confesado. Ha razonado que tiene cierta responsabilidad siendo maestro, especialmente con personas que están cerca de su entorno escolar.

De hecho, se ha acercado a la madre, "de la mejor manera que he podido", para que le entendiera. "No se lo ha tomado mal ni enfadado, pero tampoco he visto una predisposición", ha aclarado.

"Los niños y las niñas necesitan relacionarse con humanos, ver caras, porque les ayuda mucho a interpretar los gestos y entender un poco las emociones humanas", ha rematado, pidiendo que se le quiten a los niños las pantallas, ,pues no las necesitan.