Un profesor comparte la nota que le ha dejado un alumno y la gente está emocionada

Ha llegado el final de curso y, con él, multitud de emociones y sentimientos encontrados: los alumnos avanzan, progresan y crecen, pero todo ello conlleva también despedidas y nostalgia.

En ocasiones, los chavales tienen detalles con sus maestros que hacen que el esfuerzo que éstos realizan durante todo el curso se vea recompensado con creces. El usuario de X @Alsacristan, conocido allí como Profe Álvaro, ha dado un buen ejemplo de ello.

Ha compartido una nota que le dejó uno de sus alumnos en los últimos días de curso. "En serio, esto no tiene precio", ha celebrado junto a una foto en la que se ve el papel.

"Gracias, Álvaro. Has dejado una preciosa huella en mi camino. Te recordaré siempre como el mejor profesor que he tenido y tendré. En serio, GRACIAS ÁLVARO", se lee en la nota, que en poco más de tres días superaba ya los 2.000 'me gusta'.

Entre las reacciones, un usuario le dice al profesor: "El reconocimiento de quienes realmente importa. Felicitaciones! La docencia es la carrera más hermosa!". Y en ese mismo sentido otro apunta: "El mejor ejemplo de éxito: que alguien haya vivido mejor gracias a tu paso por el mundo".