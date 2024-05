Un programador desvela la letra del abecedario que dificulta a los hackers descubrir las contraseñas

El creador de contenido Hackavis ha razonado la letra del abecedario español que dificultaría mucho a los hackers descubrir las contraseñas. Lo ha hecho en una entrevista en 'Inédito Podcast', dejando sorprendido al propio entrevistador.

"Hay grupos de criminales que no han podido llegar a conseguir muchas cosas por la Ñ", ha expresado al principio del vídeo publicado por @inedito.podcast, que ha acumulado en apenas unos días casi medio millón de visualizaciones y 29.000 'me gusta'.

Esto se debe básicamente porque no la tienen. "Una contraseña que a lo mejor tardarías en 'crackear' cinco horas, si le metes una 'ñ' tarda cuatro semanas, porque en cuanto a diccionarios, no existe", ha explicado el programador.

Esto, por lo tanto, complica el proceso de descubrir la contraseña que se está intentando hackear. "Es muy curioso", ha rematado. Según ha comentado a lo largo de la entrevista, a estos hackers no se les puede "pillar", pero se pueden llegar a intuir que son ciertas bandas por su metodología.

"Están en países como Rusia, China o países de Latinoamérica, por lo que tienen carta blanca", ha afirmado. En los comentarios no han estado muy de acuerdo acerca de la 'Ñ', ya que algunos afirman que hay muchas aplicaciones que no te dejan poner estra letra en las contraseñas.