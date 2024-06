Óscar Puente estalla en 'X' contra los bulos del jefe de prensa de Alvise Pérez: "Saco de mierda"

Europa Press via Getty Images

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado "saco de mierda" al jefe de prensa de la formación de Alvise Pérez, Vito Quiles, por lo que el Partido Popular ha exigido su "cese fulminante" del Gobierno.

El cruce de acusaciones ha llegado después de que Vito Quiles publicara este domingo un mensaje en la red social X, adjuntando fotos de la matrícula de un coche de color gris, en el que criticaba que el ministro utilizase el coche oficial para acudir al concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, Oscar Puente ha reaccionado al mensaje llamándole "saco de mierda" y asegurando que las imágenes publicadas corresponden a la matrícula de un vehículo policial y que se encargará personalmente de que lo pague "caro". "Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", ha respondido el titular de Transportes.

Las reacciones a este mensaje no han tardado en llegar por parte del Partido Popular, que han acusado a Oscar Puente de amenazar a un periodista, al que han apoyado por su trabajo, por lo que han exigido que presente su dimisión del Gobierno. "La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista "saco de mierda". Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno", ha escrito el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en la red social

La respuesta del ministro a este comentario de Miguel Tellado llegaba minutos después: "Tellado, la degeneración eres tú", escribía Oscar Puente junto a la captura de una noticia en la que se hace referencia a unas declaraciones del portavoz del PP en el Congreso en las que decía que Pedro Sánchez "debería irse del país en un maletero" porque se había convertido "en una amenaza para la democracia".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, que ve "cuestionable" que un ministro se enzarce en "polémicas tuiteras". "Pero lo realmente grave es verle insultando, chapoteando en el barro y degradando su alto rango. Merecemos otra cosa", ha subrayado en la misma red social.

Por su parte, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha tachado de "intolerable" el mensaje, asegurando que el uso de sus formas "sí que es fango y sí que es degradación de la política institucional". Asimismo, la vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha cuestionado el "nivel" de un ministro que "en cualquier país civilizado esto supondría un cese fulminante". "Aquí el presidente del fango le dará una palmadita. Necesitamos un gobierno serio cuanto antes", ha publicado.

En parecidos términos se ha pronunciado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien ha criticado que un ministro "insulte y amenace" a un periodista. "Pero recordad que los del fango y el lodo somos los demás. Nadie dimitirá y nadie será cesado, porque eso implicaría que hay un mínimo de dignidad aún en este Gobierno", ha retado.