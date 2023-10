Un restaurante invita a comer a unos 'influencers' y estos rechazan todo tras lo que vieron

A menudo, los restaurantes ven en las redes sociales un potente método de publicidad, que les puede permitir a miles y miles de personas a bajo coste y de una forma muy eficaz.

Para ello, a veces pagan a influencers gastronómicos para que vayan a su restaurante y compartan con su comunidad su experiencia.

El youtuber Edu bravasbarcelona, que tiene más de 230.000 seguidores en ese canal, ha explicado ahora en TikTok la nefasta experiencia que ha tenido con un local que le había pagado para promocionar sus productos.

"Nos estamos volviendo de un sitio sin grabar nada. Un súper fail. Un sitio que por enseñar su producto nos pagaba una importante suma de dinero pero lo hemos rechazado porque era indefendible. Era surrealista", señala.

"Todo mal. No había nada que pudiésemos enseñaros. Queríamos explicarlo porque el producto por las fotos tenía una pinta y luego... pues era otra. Que sepáis que no todo se publica por dinero, chavales", añade.

Entre los comentarios, un usuario apunta: "A mí lo que más me preocuparía sería cómo decirles a los del lugar que la comida es tan mala que no la voy a mostrar 😅😅 ¿Cómo lo hacen?".

El vídeo también ha provocado que algunas personas acusen al usuario de cobrar por el contenido que hacen. Y él ha aclarado: "No te enteras de nada. Si pone publi, es publi. Si no lo pone, pues no lo es. Es bastante sencillo".