Un taxista recoge a un cliente en un concesionario de McLaren y la conversación genera cientos de comentarios

El usuario de TikTok Álvaro Sánchez (@alvaro__sanchez1999) ha contado la historia de lo que le pasó a su padre, que trabaja de taxista, cuando recogió a un cliente en una concesionaria de McLaren en Barcelona y la conversación que tuvo con él, generando cientos de comentarios.

"Mi padre sabe que yo fui aquí cuando me entregaron el mío (McLaren GT) y me dice que había llegado el dueño, pero yo pensaba que sería Max, el jefe de ahí", ha relatado al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento dos millones de visualizaciones y más de 240.000 'me gusta'.

"Imagínate lo surrealista, que le dice que qué coche estaba probando y le dice 'no, no, si yo soy el dueño' y mi padre le responde que su hijo tiene uno, el dueño de la McLaren (el concesionario) se ha tenido que quedar flipando y pensar que estaba bromeando", ha comentado.

De hecho, el hombre le comentó que conocía ese coche porque era el único que estaba en Andorra. "Estas cosas no tienen sentido, por los últimamente mi vida no tiene mucho sentido, que mi padre coja al dueño de la McLaren y se vacilen entre ellos sin saberlo", ha concluido.

Ha habido opiniones de todo tipo en las respuestas del vídeo, pues muchos han criticado que su padre trabaje de taxista y el vaya con un coche McLaren. "¿Crees que eso es lo que le hará feliz? ¿El no hacer nada?", ha respondido a un usuario que aconsejaba que lo mejor era quitarle de trabajar a su padre antes que comprarse ese coche.