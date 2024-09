Una argentina en España responde así a quien dice que los españoles son hostiles con los extranjeros

La usuaria de TikTok @antonellatozzo, argentina que vive en España, se ha mostrado sorprendida después que numerosos seguidores le hayan dejado comentarios en los que se aseguran que los españoles no son nada amables con los extranjeros.

"Muchos comentarios sobre que los españoles no son amables al recibirnos a los inmigrantes. Yo, la verdad, estoy medio estupefacta porque no ha sido mi experiencia para nada, ni en Madrid ni en Andalucía", empieza diciendo.

"La verdad es que fue muy buena, sobre todo gente respetuosa, dispuestos a echarte una mano. Me gustaría entender un poco más a los que pusieron este comentario. ¿Qué les pasó? ¿De dónde vienen esas experiencias?", pregunta.

"Imagino que actos de discriminación debe de haber en todos lados cuando emigras de cualquier lado, no de un país en particular, pero sí esto en principio me gustaría profundizar", señala.

En los comentarios destaca el de un usuario que dice: "Yo salgo a las calles todos los días y trabajo con público. Y me reservo cosas que personalmente he visto aquí hay mucho racismo muchísimas cosas que pasan muchas".

Otro, en cambio, señala: "A lo mejor confunden el carácter con la amabilidad o el respeto en España hay muchos caracteres diferentes según por zonas... pero yo creo que en general somos un pueblo acogedor y educado".