Una argentina habla sobre una expresión típica en Canarias: pensaba que estaban ligando con ella

La creadora de contenido argentina Lola Cabeller (@lolacabeller) ha confesado lo que le pasa con la expresión "mi niña" todas las veces que se la han dicho mientras ha estado en las Islas Canarias.

"No tenía ni idea de que existía esta expresión, pero cada hombre que conocía me decía 'mi niña' después de cada frase", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta con 85.000 visualizaciones y más de 5.000 'me gusta'.

"Yo pensé que todo el mundo quería ligar conmigo, pero después iba a un restaurante y el camarero me decía 'de nada, mi niña', es que me pasaba con el 100% de hombres", ha contado. Más tarde se dio cuenta de la verdad: "No es que yo era una divina diosa del Olimpo, sino que aquí es la más expresión del mundo, a muchas personas les encanta".

A pesar de razonar que es "un arma secreta", algunos afirman, entre lo más de 160 comentarios, que no lo es: "Yo llamo 'mi niña 'hasta a mi vecina de 84 años, también decimos 'mi niño'".

"Cuando hay varias formas de decir mi niña está el de cariño y el de enfado", ha afirmado el usuario @canarito83.