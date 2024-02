Una astrofísica española destaca qué es lo peor de vivir en Noruega

Ada, una astrofísica española residente en Noruega, ha visitado el podcast de Salmón y Punto, dedicado a detallar cómo es la vida en el país escandinavo, ha respondido a qué es lo peor que tiene vivir en ese país.

"Yo veo varias cosas. Por un lado su actitud hacia los demás países sobre todo hacia el sur de Europa, lo que ellos le llaman Syden", ha asegurado, explicado que esto le ocurre desde que ha aprendido el idioma noruego y ha salido de su burbuja universitaria y ha empezado a conocer gente local.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"He pinchado la burbuja y me he empezado a relacionar más con noruegos y a entender el idioma, lo que dicen los medios de comunicación, los comentarios que deja la gente en los periódicos digitales, etc", ha comenzado.

Ahí es cuando ha señalado que "había empezado a ver un paternalismo y una condescendencia hacia en general el resto del mundo pero sobre todo hacia los países del sur de Europa".

"Es un creerse un poco mirarnos por encima del hombro y esa parte no me gusta. Eso solo lo he descubierto a raíz de entender las conversaciones y de poder leer los medios de comunicación porque en muchas ocasiones es muy sutil", ha rematado.