Una cartera hace un reflexión dirigida a toda la gente que compra por internet

La popular cartera y creadora de contenido de TikTok Alba Mate, conocida en la red social como @albitamate, ha hecho una reflexión con la que ha representado a muchas personas que, como ella, se dedican a entregar cartas o pedidos adquiridos a través de internet.

"Una cosa que no entiendo y que me pone muy cosa y que necesito que me lo expliquéis", comienza diciendo la usuaria, que se dedica a publicar anécdotas e historias que le ocurren en el día a día.

"Para los que hacéis pedidos por internet y luego llega el repartidor y no queréis dar el DNI, ¿para qué hacéis las compras así? Id a una tienda y ya está", remata en un vídeo corto pero intenso.

Su publicación lleva ya más de 30.000 reproducciones y se ha convertido en todo un fenómeno viral con más de 300 respuestas.