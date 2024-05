Una ecuatoriana da una razón por la que le gusta más la universidad española: no todos están de acuerdo

La creadora de contenido ecuatoriana, Mikaela Valentina, ha contado algo por lo que prefiere la universidad de España respecto a otras como las de Latinoamérica.

"Muchísima gente no entendió por qué en Latinoamérica las universidades tienen guardas, así que yo os enseño", ha expresado en el vídeo, que cuenta con más de 13.300 'me gusta.

Ha puesto un ejemplo nada más empezar: ha dejado el móvil en el césped universitario y se ha marchado. "Puedo irme sin más porque no va a pasar nada", ha expresado, refiriéndose de que está cómoda con la seguridad que le transmite la universidad española en la que estudia.

Ha probado a dejar el bolso, el ordenador y la tableta electrónica en el puesto que ocupaba de la biblioteca y se ha marchado para demostrarlo y, luego, comparar: "Aunque hablemos el mismo idioma, la situación es completamente diferente".

"Es que me sorprende muchísimo que la gente viene, deja sus cosas y se va, vuelves y todo sigue en orden, a pesar de que uno de los parkings está completamente abierto y nadie cuida quién entra", ha confesado, siendo esta una de las cosas que más le gusta del país.

Esto ha generado cientos de comentarios en el que mucha gente se pregunta dónde estudia, no muy de acuerdo con que España sea tan segura. "Yo, como si me tengo que ir al baño dos segundos, cierro el portátil y me lo llevo", ha expresado la usuaria @laurel.zip.