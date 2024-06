Da su "opinión no popular" sobre Barcelona y, claro, en los comentarios se lía

El creador de contenido Boggdan (@boggdan95), un chico guatemalteco que se dedica a visitar lugares turísticos por todo el mundo, ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que critica la manera de hacer turismo que se da en Barcelona.

"Prefiero lo que es más natural, y sólo ir a ver fachadas de casas... pues sí, está bonito, pero no hay ni algo histórico que haya pasado ahí...", ha criticado el creador de contenido, grabando el vídeo justo enfrente de la emblemática Casa Batlló, del arquitecto Antoni Gaudí, ubicada en pleno centro de Barcelona.

Así, el tiktoker ha manifestado que aunque sabe que esto es "una opinión no popular de Barcelona", no entiende su turismo: "realmente venir a ver estas casas, con esta arquitectura... no entiendo, tan sólo lo miro y ya".

Aún así, ha reconocido que la arquitectura de Gaudí, al que la mayoría de catalanes consideran todo un artista y un genio de esta disciplina, "sí que está particular, sí está bonita", aunque ha concluido diciendo que definitivamente no es el tipo de turismo que a él le gusta.

Efectivamente, esta opinión sobre la ciudad condal ha sido muy impopular en las redes sociales, consiguiendo incluso más comentarios que me gustas, 1.513 frente a 1.267, algo muy inusual en la red social.

En la sección de comentarios, los usuarios de la red social, la mayoría de ellos catalanes, se han metido con la incultura del creador de contenido, y le han preguntado si le pasa lo mismo al ver monumentos como las pirámides de Egipto o la muralla china.