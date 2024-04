Una enfermera cuenta qué es lo que nunca ha visto en un turno: muchos no saben ni lo que es (y mejor)

La tiktoker @lau.enfermeria00 ha compartido un vídeo en el que ha contado qué es lo que todavía no ha visto nunca durante una jornada laboral y muchos en los comentarios le han dicho que casi mejor.

Ha explicado que lleva varios años de enfermera y "hay una cosa que aún no he visto nunca y siempre que lo digo me dicen que es imposible": "Lo he estudiado, sé lo qué es, pero nunca he visto un paciente con las famosas melenas".

"Todo el mundo me dice que es imposible que no haya visto ningún paciente con melenas, que no te hayas enfrentado a ello todavía, cuando las huelas no se te va a olvidar nunca...", ha contado.

Ha añadido que sabe que es un olor "muy desagradable" y que tiene ya hasta curiosidad por quitarse ese peso de encima: "Me quedan muchísimos años y mucho que rodar pero me sorprende porque en el hospital en su día roté por todos los servicios posibles y no lo he visto".

Muchos se han preguntado qué es eso de las melenas y si el lector es aprensivo mejor no buscarlo en Google. Como ha explicado alguien en los comentarios del vídeo es "sangre digerida": "Diarreas de color negro y con un olor que no tienes que verlas para saber que están ahí".