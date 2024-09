Una española comparte su extrañeza por lo que le pasa en EEUU con los latinos que saben español

La usuaria de TikTok @teresafurquet, española que vive en Estados Unidos, ha compartido su extrañeza por lo que le ha pasado varias veces en aquel país con latinos que saben hablar en español.

"¿Por qué hay latinos que no me hablan en español? Antes que me digáis nada, no estoy hablando de latinos que no sepan español. Llevo viviendo en EEUU dos años y pico y me ha pasado varias veces y os voy a contar varias descaradas", empieza aclarando.

"El primer ejemplo me pasaba en mi trabajo, que hay un porcentaje altísimo de gente que habla español y concretamente en la cafetería el 95% a lo mejor de ellos eran latinos. Total, que yo iba a pedir la comida con mis compañeras que son peruanas. Yo lo pedía en español, el hombre me contestaba en inglés todo el rato, pero a todos sus compañeros y a mis compañeras les hablaba en español", recuerda.

"No lo entiendo. Y no es que él no me entendiera. Nunca le llegué a decir nada porque me resultaba como muy violento", admite.

"El segundo ejemplo también fue muy descarado: en el ascensor de mi edificio, que coincidí con una familia entera de latinos. Yo creo que eran cuatro. Vieron que yo hablaba en español y entonces me empezaron a hablar en español todos menos la madre. Hubo una conversación, cinco personas, en la que cuando yo me dirigía a la señora, la señora me hablaba en inglés y con toda su familia hablaba en español", se lamenta.

"Yo es una cosa que no llego a entender", admite, mientras que en los comentarios numerosos españoles aseguran que les ha ocurrido algo parecido. Un usuario da una posible explicación.

"¿Es posible que lo hagan sin querer? Quizá asocien tú apariencia a una angloparlante e inconscientemente usen el inglés por la costumbre", señala.

Otro apunta algo que le ocurrió con una camarera latina que hablaba español: "Me comentó ella que mucha gente se siente menospreciada si le hablaban en español sabiendo inglés y estando en América...".