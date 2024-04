Una española cuenta qué está pasando en Noruega con el alcohol y a muchos se les caerá un mito

La usuaria de TikTok @carlanebulosa, española que vive en Noruega, ha tumbado un mito que muchos españoles tienen sobre ese país, al que consideran paraíso de la felicidad y lugar inmejorable.

"El consumo de alcohol en Noruega en los últimos años ha aumentado un 40%. Beber viernes y sábado es prácticamente tradición. Y yo como española me pregunto: ¿cómo narices beben tanto con los precios del alcohol de aquí?", empieza diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La usuaria explica que, por ejemplo, una cerveza en cualquier bar o restaurante tamaño pinta te puede costar alrededor de los 10 euros.

"No me quiero imaginar lo que te costaría un cubata. Ahora, dato curioso: si quieres comprar bebidas alcohólicas superiores al 4,7% de graduación, no puedes ir a comprarlas a un supermercado, tienes que ir a unas tiendas estatales llamadas Vinmonopolet que, como su nombre indica, son un monopolio de venta de alcohol. ¡Sí, en Noruega hay monopolios!", exclama.

"Además, estas tiendas tienen horarios reducidos. Entre diario creo que abren hasta las 18.00, el sábado cierran a las 16.00 y el domingo están cerradas, no se puede comprar alcohol para llevarte a tu casa en Noruega. Si quieres beber un domingo, te tienes que ir de bares o hacer acopio antes de que llegue el día", subraya.

"En mi experiencia de bares por aquí, lo que más me sorprendió fue ver a adultos, que encima aquí son altísimos, que llaman mucho la atención, caer redondos, pero caer, de partirse la crisma. Quizá porque mi ambiente en España no se bebe tanto, pero es que aquí beben hasta reventar", avisa.

"Yo cuando hablo con ellos, casi todos me dicen que creen que es porque los noruegos son bastante introvertidos y utilizan el alcohol como medio para desinhibirse, como una especie de ritual social. Solo pueden soltarse y divertirse si hay alcohol de por medio", destaca.