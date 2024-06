Una española destaca lo que pasa en Australia cuando preguntas por el baño en un restaurante

La creadora de contenido en TikTok Marta Registrada (@martaregistrada), una española que se encuentra viviendo en Australia, ha contado cinco diferencias culturales que nota entre ambos países.

La primera que destaca es a la hora de vestirse y maquillarse: "En Austrlaia todos los días me visto igual, un pantalón corto vaquero, una camiseta y si hace frío una sudadera. En España el saber vestir y la elegancia está presente y maquillarse igual, me he reconciliado con mi cara en Australia y es que a veces me da hasta vergüenza maquillarme".

Otro punto que comenta es a la hora de quedar a tomar algo y dejar el resto a la improvisación. "En España es muy común ese y lo que surja y en Australia esto no puede pasar, lo que surja es bancarrota", ha comparado.

También menciona el ir al baño en los restaurantes: "En España preguntas dónde está el baño, en Australia si tiene el baño y a veces no tienen baño".

Finalmente, los últimos dos puntos que comenta es a la hora de ir a pagar la gasolina y el hecho de despertarse en la oscuridad. "Sobre lo primero, en España me parece lo más habitual del mundo ir a pagar la gasolina y luego echártela, mientras que en Australia no, tienes hasta 24 horas para pagarla", resumido.

Del último punto elogia el invento de las "benditas persianas" para afirmar que en el país oceánico no existen y se despiertan con luz.