Una española vive un ataque de celos en Corea del Sur por hacerle esto a un chico con novia

La tiktoker @aidavert lleva dos años viviendo en Corea del Sur y ha contado una curiosa situación que ha vivido con una pareja por un acto cotidiano que en España pasaría desapercibido.

Lo primero que ha hecho es hablar del alto nivel de toxicidad que hay en las parejas en Corea del Sur y ha contado una historia que lo demuestra. Al encontrarse en un lugar de compras ha tenido que pasar por detrás de una pareja y, sin querer, se ha chocado con un hombre que iba con su novia.

Este hombre le ha pedido perdón y la novia lo ha reprendido allí mismo delante de todo el mundo. Ha explicado también que los coreanos suelen tener consciencia de la gente que tienen alrededor a la hora de comportarse pero que si es gente a la que esperan no volver a ver nunca más "no tienen empatía ni consideración".

"El chico me ha pedido perdón. Se ha girado y me ha hecho así con la cabeza. ¿Qué ha hecho la novia? Ni siquiera le he mirado a los ojos al chaval. La chica se ha girado con la cara de más mala hostia que he visto en muchísimo tiempo y le ha dicho como qué haces".

"He sentido tanta pena por el pobre chaval. Os lo juro. ¿Cómo te puede enfadar que tu novio le pida perdón a una persona con la que se ha chocado en la calle?", ha reflexionado.

En los comentarios muchas personas le han dicho que las mujeres coreanas "son inseguras" y eso puede generar situaciones "tóxicas" de ese tipo. El vídeo tiene más de 3.000 comentarios, más de 360.000 'me gusta' y 3,5 millones de reproducciones.