Una española que vive en Inglaterra cuenta lo que pasa allí con la basura: aquí "lo tenemos fenomenal"

El sistema de basuras que hay en España suele ser objeto de admiración por parte de los extranjeros que vienen a vivir al país. Es normal ver vídeos en TikTok de norteamericanos alucinando con los camiones de basura, con el reciclaje o con el simple hecho de que se recoja la basura todos los días.

La usuaria de TikTok @sorayisnarez vive en Londres y ha dado que hablar en la red social china precisamente al explicar cómo funciona allí el sistema de recogida de basuras: sí, el de España es mucho mejor.

Ha empezado contando que le gusta mucho Inglaterra y los ingleses pero que odia profundamente el sistema de basura: "Vienen una vez a la semana a recogerla". Además, ha puesto el foco en lo molesto que es esto con la orgánica, que tiene su propio contenedor, y que tiene que guardar de una semana para otra.

Ha reconocido que suele congelar las sobras, como hacía El Xokas para no bajar la basura de un quinto sin ascensor, para que no le huela mal la casa: "He congelado sobras porque he hecho salmón y he dicho, ¿va a estar una semana la casa oliendo a salmón?".

En cuanto al reciclaje, tiene que ir a un cubo pero sin bolsa por lo que también suele oler mal: "Esto es una mierda, luego que si hay ratas en Londres. Este es el panorama de todas las casas".

Encima, cuando están a 30 grados, la basura se acumula y el olor es insoportable: "En España lo tenemos fenomenal, ¿no?".