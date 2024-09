Una española que vive en Japón arrasa al contar lo que le dijo allí una señora en un parque infantil

La usuaria de TikTok @yunaetsukino, española que vive en Japón, ha publicado uno de los vídeos más comentados de los últimos días en la red social al contar lo que le ocurrió en un parque infantil.

"El otro día, una madre japonesa me paró en el parque y me dijo: 'Oye, tu hijo es rubio, ¿es que tu marido es rubio?' Y le dije: 'No, es que yo de pequeña era rubia'. Y me dijo: 'Ya, ¿pero tienes una foto de marido?", relata.

"Y le dije: '¿Perdona?' Y me dice: 'Es que me da curiosidad de cómo será tu marido, es que tu hijo es muy guapo, qué envidia los niños extranjeros", prosigue.

"Y yo como... 'Ah bueno, su hijo también es muy lindo señora'. Y dice: '¿Tu marido viene a veces con tu hijo al parque? Y yo me quedé como... '¿¿Señora?? ¡Mi marido está casado conmigo, no hace niños a encargo!", concluye.

Entre los 2.000 comentarios que ha provocado el relato destaca el de una usuaria que dice: "Le hubieras dicho, son 100% mis genes, del padre no heredó nada y le muestras una foto de peso pluma😂".

Y otro destaca: "Yo me hubiera sentido medio insultada, porque decía que el nene es guapo - no lo dudo- gracias al padre, como diciendo que tú nada que ver 😭💀".