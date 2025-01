Una española señala lo que le dicen en Estados Unidos de España: lo previsible, pero peor

La creadora de contenido @Ainoa.ss, que ha acumulado hasta el momento casi 700.000 seguidores, ha publicado un vídeo en el que ha señalado las "burradas" sobre España que le han dicho en Estados Unidos mientras vivía ahí.

Todas las que han podido ser previsible han acabado siendo peor de lo que los usuarios pensaban. "Odio generalidad, así que esto es de mi propia experiencia y no quiere decir que todos los americanos sean igual de incultos", ha advertido al principio del vídeo.

"Como ya sabéis, la geografía no es el punto fuerte de los americanos, así que cuando decía que era de España, me decían cosas como 'Spain like Mexico, right? Brazil? Spain is in Africa, right?", ha contado en primera instancia. "Como no sea por el mundial del 2010, yo no sé por qué pensaban que España está en África", ha añadido.

Otras que le han dicho y que han dejado sin palabras a muchos es la pregunta de si desde España se ve la luna. "¿Has visto lluvia alguna vez en España? ¿Tenéis coche? ¿Wifi tenéis?", ha desvelado respecto a otras preguntas.

"Cuando les dije que no había probado la comida mexicana en mi vida, se quedaron flipando. Se pensaba que es lo que comemos cada día los españoles. No, mi ciela, no. Aquí tortilla, paella, croquetas...", ha rematado.