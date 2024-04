Una francesa viaja de vacaciones a Madrid y cuenta la surrealista situación que vivió con otro francés

La usuaria de TikTok Violaine Andrea la Francesa (@andrealafrancesa) es una ciudadana francesa que se encuentra de vacaciones en Madrid y que va compartiendo situaciones que está viviendo en la capital de España.

"Soy francesa y estoy de vacaciones en Madrid. Tengo mucha vergüenza de ser francesa porque somos muy malos con los extranjeros", comienza diciendo la joven creadora de contenido.

Explica que por ejemplo en Francia hay muchos franceses que no tratan de hacer un esfuerzo para hablar el idioma del extranjero y narra una situación. "Ayer estaba en una cafetería y llega una pareja de franceses mayores", comienza diciendo.

Según relata, el hombre empezó a hablar con el trabajador en francés, mientras que este le respondía que no entendía nada. "Él insistía y yo quise hacer de traductora porque estaba al lado", afirma.

Sin embargo, el hombre no quiso: "Él insistía en que no, que tenía que hablar francés porque era entre ellos dos, pero es que estamos en España y el trabajador no va a hablar francés".